Presentazione del romanzo ' Mani cattive' di Luca Poli a Ponsacco

Nei primi giorni di maggio sarà disponibile il nuovo romanzo di Luca Poli intitolato Mani Cattive. L’opera rappresenta un cambio di rotta rispetto alle sue pubblicazioni precedenti, con un’attenzione rivolta a generi come suspense, mistero e atmosfere gotiche. La presentazione si terrà a Ponsacco, dove l’autore sarà presente per discutere della sua ultima creazione.

Nei primi giorni di maggio sarà pubblicato il nuovo romanzo di Luca Poli, Mani Cattive, un’opera che segna per l’autore un deciso cambio di direzione narrativa rispetto ai lavori precedenti, esplorando territori di suspense, mistero e atmosfere dal sapore gotico.La presentazione ufficiale del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sora, presentazione del romanzo "Latte" di Marina ZucchelliTutto pronto per la presentazione del romanzo edito dalla Rizzoli "Latte" di Marina Zucchelli, autrice televisiva e documentarista per Rai3,... A Milano la presentazione del romanzo di Melanie FrancescaA Milano la presentazione del romanzo di Melanie Francesca Presentato a Milano il libro di Melanie Francesca, un’opera che fonde filosofia,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Presentazione del romanzo 'Mani cattive' di Luca Poli a Ponsacco; Presentazione di Proibito! con l’autore Curti e il critico Mereghetti; Le scrittrici dell’Auser presentano il romanzo collettivo; Presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto L'odissea socialista (14.04.2026). Caltanissetta, al Museo Diocesano la presentazione del volume sul pellegrinaggio in Terra Santa Un appuntamento tra storia, fede e memoria collettiva è in programma il 21 aprile a Caltanissetta, dove il Museo Diocesano ospiterà la presentazione del volum - facebook.com facebook