Luca Poli sfida il thriller | mistero e oscurità in Mani Cattive

Un nuovo romanzo di Luca Poli è in arrivo nei primi giorni di maggio. Il suo titolo è Mani Cattive e si preannuncia come un’opera che affronta temi legati al mistero e all’oscurità. La pubblicazione segna un cambiamento significativo nell’universo narrativo dello scrittore, che si prepara a presentare una storia diversa dal suo solito stile. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e l’autore ha già annunciato alcune anticipazioni sulla trama.

L’universo narrativo di Luca Poli si prepara a una trasformazione radicale con l’uscita imminente del romanzo Mani Cattive, previsto per i primi giorni di maggio. L’evento centrale per presentare l’opera avverrà sabato 9 maggio alle ore 15 presso la Villa Elisa, situata all’interno del complesso del Cinema Teatro Odeon a Ponsacco, nell’ambito della rassegna editoriale Un sacco di libri. Il nuovo capitolo letterario dell’autore pisano, nato nel 1986, segna un distacco netto dai precedenti lavori caratterizzati da una sensibilità più intima e sentimentale. Con questa pubblicazione, Poli decide di esplorare territori decisamente meno rassicuranti, muovendosi tra le pieghe del thriller, del fantasy e del romanzo gotico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luca Poli sfida il thriller: mistero e oscurità in Mani Cattive Notizie correlate Presentazione del romanzo 'Mani cattive' di Luca Poli a PonsaccoNei primi giorni di maggio sarà pubblicato il nuovo romanzo di Luca Poli, Mani Cattive, un’opera che segna per l’autore un deciso cambio di direzione... Monolith: un thriller sci-fi su un mistero inspiegabile – RecensioneLa protagonista di Monolith è una giornalista investigativa in cerca di uno scoop che si è rifugiata nella spaziosa casa modernista dei genitori,...