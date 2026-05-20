Presentazione del libro La ragazza di vicolo Pandolfini di Nando dalla Chiesa
Nell’ambito della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi, si è svolta la presentazione del libro “La ragazza di vicolo Pandolfini” scritto da Nando dalla Chiesa. L’evento ha visto la partecipazione di autori, studiosi e pubblico interessato ai temi trattati nella pubblicazione. La serata ha previsto interventi e approfondimenti sul contenuto del volume, distribuito ai presenti e disponibile nelle strutture del Polo. La presentazione si è svolta senza altri momenti di discussione o interventi esterni.
BRINDISI - Nell’ambito della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé” e dell’iniziativa del MiC “Il Maggio dei Libri”, giovedì 21 maggio, alle ore 18:30, al Museo Ribezzo di Brindisi - piazza Duomo, sarà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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