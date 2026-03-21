Nando dalla Chiesa ha dedicato alla moglie Emilia Cestelli un memoriale intitolato

Spesso quando stai vivendo una tragedia, le persone a te vicine consigliano di scrivere un libro, una terapia per cercare di prendere una distanza di salvataggio da quello che ti sta accadendo. Non è questo il caso de La ragazza di vicolo Pandolfini. Infatti l’ultimo libro di Nando dalla Chiesa è soprattutto uno stupendo omaggio, un riconoscimento alla donna con la quale Nando ha condiviso una vita meravigliosa e difficile, interrotta “per decisione del destino”. Un libro che ha alle spalle anni di condivisioni, pensieri, accadimenti, lotte, storie di famiglia e dell’Italia che non ti decidi mai a scrivere e che alla fine sei costretto a rincorrere per poterlo donare alla sua protagonista prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘La ragazza di vicolo Pandolfini’, così Nando dalla Chiesa omaggia la moglie Emilia Cestelli

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