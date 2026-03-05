Rimini presentato alla fiera il Rapporto Sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni

Giovedì 5 marzo alla fiera di Rimini, KEYENERGY ha presentato il Rapporto sulla sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni. Durante l’evento sono stati illustrati i dati raccolti e le analisi condotte sul settore edile, con un focus sulle pratiche e le strategie adottate per migliorare l’efficienza energetica. La presentazione ha coinvolto professionisti e aziende del settore, interessati alle tematiche trattate nel rapporto.

KEYENERGY ha presentato giovedì 5 marzo, alla fiera di Rimini, il Rapporto "Sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni". Questo includerà un'analisi critica e comparativa con i principali strumenti e indirizzi di riferimento, basato sull'analisi di quanto i settori della filiera stanno facendo in questo campo. Comprenderà sezioni dedicate all'analisi del potenziale impatto delle tecnologie emergenti, individuando le principali barriere e fornendo quindi una riflessione sulle traiettorie di transizione energetica della filiera. Tra i presenti all'evento Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni, Silvia Ricci, vicepresidente ANCE con delega alla transizione ecologica e Filippo Colonna, Presidente Cortexa.