Bollette 2025 a Como stangata da oltre 2.600 euro l’anno | tra le province più care per luce e gas

Nel 2025, le bollette di luce e gas in provincia di Como hanno superato complessivamente i 2.600 euro all’anno per famiglia, rendendo questa zona tra le più costose d’Italia per le utenze domestiche. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e si traduce in una spesa mensile significativa per molte famiglie che vivono sul territorio.

Quanto è costato davvero vivere e pagare le bollette in provincia di Como nel 2025? La risposta è semplice e pesante: oltre 2.600 euro l’anno tra luce e gas.Secondo l’analisi di Facile.it, le famiglie comasche con un contratto nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 806 euro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

