Presentata la XXV edizione del Premio Vittorini | 46 autori in lizza in un anno molto speciale

È stata annunciata la XXV edizione del Premio Vittorini, con 46 autori iscritti provenienti da 26 case editrici diverse. Tra i partecipanti, nove sono in gara nella sezione Opera Prima, che è stata reintrodotta lo scorso anno. Questa edizione si svolge in un anno definito molto “speciale”, senza ulteriori dettagli sui motivi. La competizione coinvolge autori di vari background letterari e si rivolge a un pubblico interessato alla narrativa italiana contemporanea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono complessivamente 46 gli autori – nove dei quali in lizza nella speciale edizione Opera Prima, reintrodotta dallo scorso anno – di 26 diverse case editrici che si contenderanno la vittoria al XXV Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini. Un’edizione particolarmente importante anche perché cade nel sessantesimo anniversario della morte dello scrittore siracusano. L’annuncio è stato dato dal presidente dell’Associazione Culturale Vittorini Quasimodo, Enzo Papa, nel corso dell’incontro svoltosi al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Regione Siciliana, assieme al segretario generale del Premio Aldo Mantineo e alla professoressa Sara Zappulla Muscarà, componente della commissione di valutazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Presentata la XXV edizione del Premio Vittorini: 46 autori in lizza in un anno molto “speciale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aversa, presentata la V Edizione del Premio Virginia Musto al Salone RomanoAd aprire l’incontro è stato Mariano Scuotri, responsabile ufficio stampa della manifestazione, che ha sottolineato il valore umano assunto dal... Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia Regione PugliaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si è tenuta ieri mattina nel foyer del Teatro Fusco di Taranto la conferenza stampa di... Presentata la XXV edizione del Premio Vittorini: 46 autori in lizza in un anno molto specialeSono complessivamente 46 gli autori – nove dei quali in lizza nella speciale edizione Opera Prima, reintrodotta dallo scorso anno – di 26 diverse case ... gazzettadelsud.it Premio Letterario Elio Vittorini, quest’anno in gara 46 autoriSono complessivamente quarantasei gli autori, nove dei quali in lizza nella speciale edizione Opera Prima reintrodotta dallo scorso anno, di ventisei diverse case editrici che si contenderanno la vitt ... siracusaoggi.it