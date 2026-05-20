Le navi della Flotilla sono state intercettate e sequestrate, generando preoccupazione tra i familiari dei partecipanti. Tra questi, la madre di un giovane di Budrio, che si trova in stato di incertezza dopo aver perso ogni contatto con suo figlio, a bordo di una delle imbarcazioni fermate dalla marina israeliana a largo di Cipro. La mancanza di informazioni aggiornate ha alimentato nervosismo e tensione, mentre si attendono sviluppi sulla sorte di Alessio e degli altri membri dell’equipaggio.

"L’unica certezza di oggi è che non c’è certezza su nulla". Sono ore di ansia, ma anche di delusione per Luisa Cicognetti, la madre di Alessio Catanzaro, il trentenne di Budrio che, a bordo della Cactus della Global Sumud Flotilla, è stato fermato lunedì dalla marina israeliana a largo di Cipro. "Non sappiamo cosa sta accadendo. Non sappiamo dove è stato portato nostro figlio. La Farnesina non ci riesce a dare indicazioni, neppure su come poter far tornare in Italia i ragazzi una volta che Israele deciderà di rilasciarli. Non c’è coordinamento, non c’è una voce univoca". La signora monitora costantemente le dirette web sulla navigazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prese le navi della Flotilla . Ansia per Alessio e Checco: "Non sappiamo più nulla"

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