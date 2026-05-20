Premio MArte 2026 da Tommaso Cerno un appello alla libertà di pensiero e al coraggio delle idee
Si è conclusa con grande partecipazione la settima edizione del Premio M.Arte, svoltasi a Roma nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’evento ha visto la presenza di numerosi artisti, intellettuali e rappresentanti del mondo culturale, che hanno assistito alla cerimonia di premiazione. Durante l’iniziativa, è stato anche letto un appello che invita a difendere la libertà di pensiero e il coraggio di esprimere le proprie idee.
Grande successo per la VII edizione del Premio M.Arte che si è svolta a Roma, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Organizzato dall’associazione M.Arte, in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, il premio ha celebrato personalità che si sono distinte per il loro percorso professionale e umano in diversi ambiti della cultura, dell’informazione, della medicina e dello spettacolo. Tra i protagonisti della serata anche Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, premiato per il suo percorso professionale, il suo anticonformismo e il suo impegno nel mondo dell’informazione libera e senza bavagli. La motivazione del premio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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