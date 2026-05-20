Premio MArte 2026 da Tommaso Cerno un appello alla libertà di pensiero e al coraggio delle idee

Si è conclusa con grande partecipazione la settima edizione del Premio M.Arte, svoltasi a Roma nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’evento ha visto la presenza di numerosi artisti, intellettuali e rappresentanti del mondo culturale, che hanno assistito alla cerimonia di premiazione. Durante l’iniziativa, è stato anche letto un appello che invita a difendere la libertà di pensiero e il coraggio di esprimere le proprie idee.

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