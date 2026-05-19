Pupi Avati e Tommaso Cerno tra i premiati del premio MArte 2026 | appuntamento all’Auditorium

Roma si appresta a ospitare la settima edizione del Premio M.Arte, un evento che riconosce figure di rilievo nel mondo culturale, artistico e civile del paese. Tra i premiati di quest’anno figurano un regista noto per le sue opere cinematografiche e un giornalista con una lunga carriera nel settore dell’informazione. L’appuntamento si terrà presso l’Auditorium cittadino, dove verranno consegnati i riconoscimenti a chi si è distinto negli ambiti di riferimento. La cerimonia coinvolgerà diverse personalità di spicco del panorama nazionale.

Roma si prepara ad accogliere la VII edizione del Premio M.Arte, l’appuntamento dedicato alle personalità che si sono distinte nel panorama culturale, artistico e civile italiano. La cerimonia si terrà il 20 maggio 2026 alle ore 19 nella prestigiosa Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. L’evento, promosso dall’Associazione M.Arte APS in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, vedrà la partecipazione di protagonisti di primo piano del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione. Tra i premiati spiccano il regista Pupi Avati, la soprano Franca Melfi, Giorgio Calcara e il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, riconosciuti per il loro contributo professionale e umano nei rispettivi ambiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pupi Avati e Tommaso Cerno tra i premiati del premio M.Arte 2026: appuntamento all’Auditorium

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