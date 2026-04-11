Premio Olio delle Sirene 2026 a Sorrento la cerimonia che celebra l’eccellenza dell’extravergine

A Sorrento si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Olio delle Sirene 2026, dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza dell’olio extravergine di oliva. L’evento ha visto la partecipazione di produttori e rappresentanti del settore, che hanno ricevuto riconoscimenti per le produzioni giudicate migliori. La manifestazione si è svolta in una location cittadina, con interventi e premiazioni ufficiali rivolte ai vincitori di diverse categorie.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta a Sorrento la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale “Olio delle Sirene 2026”, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama oleario mediterraneo, capace di riunire produttori, istituzioni e operatori del settore nel segno della qualità e dell’innovazione. Dopo la conferenza stampa di presentazione tenutasi nelle scorse settimane alla Camera dei Deputati, l’evento è entrato nel vivo con la consegna dei riconoscimenti nella suggestiva cornice del Teatro Tasso, al termine di una due giorni dedicata all’olio extravergine tra convegni e incontri tematici. La manifestazione, promossa da EWS –... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premio Olio delle Sirene 2026, a Sorrento la cerimonia che celebra l’eccellenza dell’extravergine Premio Olio delle Sirene, a Sorrento il futuro dell’extravergine italianoSarà Sorrento a ospitare, il 10 e 11 aprile 2026, il Premio Olio delle Sirene, iniziativa organizzata da European Workshop Sorrento (EWS) che mette... Premio Internazionale Olio delle Sirene, Sorrento crocevia dell’extravergine tra Italia e CroaziaSorrento si prepara a diventare, il 10 e 11 aprile, la capitale mediterranea dell’olio extravergine di oliva con la II edizione del Premio... Temi più discussi: Premio Olio delle Sirene a Sorrento il 10 e 11 aprile 2026, organizzato da EWS European Workshop Sorrento; Caffè Toraldo lancia la Toraldo Challenge per i tifosi azzurri - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; A Parizza 2026 con Polselli la pizza romana tra memoria e tradizione - Napoli Village - Quotidiano di; Premio Olio delle Sirene a Sorrento il 10 e 11 aprile 2026. Sorrento. Premio Olio delle Sirene 2026, i vincitoriNoi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it A Sorrento il premio Olio delle sireneA Sorrento gli Stati generali della produzione dell'olio. Presentata alla Camera dei Deputati l'edizione 2025 del Premio Olio delle Sirene Sorrento. La consegna dei riconoscimenti nel prossimo fine ... rainews.it A Sorrento il Premio Olio delle Sirene: il 10 e l'11 aprile “L’alleanza strategica per il rilancio degli oli extravergini di oliva in Italia”. È questo il titolo scelto da EWS, European Workshop Sorrento, per il convegno che venerdì 10 giugno alle ore 16.30 a Villa Zagar - facebook.com facebook Sabato 11 aprile, alle ore 10, il teatro Tasso ospita la cerimonia di premiazione del Premio Olio delle Sirene. L'iniziativa è organizzata da European Workshop Sorrento, Coldiretti Napoli, Associazione Oleum e Fondazione Sorrento e con il patrocinio del Comu x.com