Premio Lesa per la saggistica femminile | Daniela Del Latte presenta Zero scuse
Sabato 18 aprile alle 17,30 si terrà nella Sala Consiliare di Piazza IV Novembre a Lesa l’evento legato alla terza edizione del Premio Lesa per la saggistica femminile. Durante l’incontro, sarà presentato il libro
In occasione della terza edizione del Premio Lesa per la saggistica femminile, sabato 18 aprile alle ore 17,30, la Sala Consiliare di Piazza IV Novembre a Lesa ospiterà un incontro di profonda riflessione e testimonianza.Verrà presentato il libro "Zero scuse" (ed. Casa Sirio), opera d’esordio di.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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