Premier League | il City pareggia e l' Arsenal 22 anni dopo è campione d' Inghilterra

Sabato 19 maggio 2026, la Premier League ha visto il Manchester City pareggiare in una partita decisiva, mentre l’Arsenal si è laureato campione d’Inghilterra dopo 22 anni. L’Arsenal ha conquistato il titolo con una vittoria, mentre il Manchester City non è riuscito a ottenere i tre punti in una sfida cruciale. La squadra londinese ha concluso la stagione con il titolo, che mancava da più di due decenni. La partita si è svolta a Londra, con i tifosi che hanno assistito a un risultato storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Londra (Gran Bretagna) 19 maggio 2026 - È stato necessario aspettare ventidue anni, gli ultimi tre di questi in cui l'obiettivo è sempre stato sfiorato, ma sfuggito all'ultimo. L'Arsenal di Mikel Arteta non è più incompiuto e da oggi si può considerare Campione d'Inghilterra. Il Manchester City stecca contro il Bournemouth e consegna così il titolo ai Gunners, il numero 14 della sua storia. In zona retrocessione gli Spurs non riescono a centrare la salvezza aritmetica dopo il ko del West Ham. Questo verdetto così come le ultime due poszioni europee è rimandato all'ultimo turno. L'esito delle partite del weekend. Weekend particolare di calcio in Inghilterra, distribuito su quattro giorni, si comincia al venerdì sera con una partita, poi pausa il sabato per la finale di Fa Cup vinta dal Manchester City. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: il City pareggia e l'Arsenal 22 anni dopo è campione d'Inghilterra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video drawed vs & make 2025-26 champions. Sullo stesso argomento Leggi anche: Premier League, Arsenal campione dopo 22 anni Arsenal vince Premier League dopo 22 anni, Manchester City pari con Bournemouth(Adnkronos) – L'Arsenal vince la Premier League 2025-2026 e torna campione d'Inghilterra a 22 anni dall'ultimo trionfo. Premier #League, l’ #Arsenal torna campione d’Inghilterra dopo 22 anni Ad una giornata dalla fine, la formazione di Mikel #Arteta conquista la Premier League: decisivo il pareggio tra #Bournemouth e #Manchester City. x.com [BREAKING]Pep Guardiola dovrebbe lasciare il Manchester City dopo la stagione di Premier League 2025-26 reddit Premier League: il City pareggia e l'Arsenal 22 anni dopo è campione d'InghilterraMikel Arteta riporta i Gunners sul trono della Premier League, gli Spurs rimandano la salvezza aritmetica all'ultima giornata ... sport.quotidiano.net Arsenal trionfa in Premier League mentre il Manchester City si ferma sul pareggio decisivoArsenal campione d’Inghilterra: titolo Premier e sogno double europeo L’Arsenal è matematicamente campione d’Inghilterra: il pareggio del Manchester C ... assodigitale.it