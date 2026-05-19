Arsenal vince Premier League dopo 22 anni Manchester City pari con Bournemouth

Dopo 22 anni, il titolo di campione d'Inghilterra torna a una squadra di Premier League, che si aggiudica il campionato 2025-2026. La vittoria è stata confermata al termine dell'ultima giornata di campionato, in cui la squadra ha ottenuto i punti necessari per superare la concorrenza. Nel frattempo, un'altra squadra ha pareggiato la propria partita, mantenendo un punteggio che non ha influenzato la classifica finale. La stagione si è conclusa con questa assegnazione, segnando un nuovo capitolo nella storia del calcio inglese.

(Adnkronos) – L'Arsenal vince la Premier League 2025-2026 e torna campione d'Inghilterra a 22 anni dall'ultimo trionfo. I gunners conquistano il 14esimo titolo della propria storia grazie al pareggio del Manchester City per 1-1 sul campo del Bournemouth – con gol di Kroupi al 39' e Haaland al 95' – nella penultima giornata in calendario.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Who WINS the English Premier League | Arsenal x Manchester City BREAKDOWN

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