premier league arsenal campione dopo 22 anni

Dopo 22 anni, l’Arsenal conquista nuovamente il titolo di campione della Premier League, arrivando alla quattordicesima vittoria nella massima divisione inglese. La squadra ha raggiunto il traguardo con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, grazie a una serie di risultati positivi e a una posizione di vantaggio in classifica. La vittoria permette ai Gunners di festeggiare senza dover attendere l’ultima giornata, potendo già celebrare il successo da casa.

L’Arsenal vince la Premier League, la 14a della sua storia. I Gunners possono fare festa dal divano grazie al pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth per 1-1 (reti di Eli Junior Kroupi per i rossoneri e di Haaland per i Citizens), quanto basta per incoronare il club di Londra campione d’Inghilterra a una giornata dalla fine. L’Arsenal torna campione dopo 22 anni di digiuno. La squadra guidata da Mikel Arteta torna campione dopo un digiuno di 22 anni; infatti era dalla stagione 20032004 che l’Arsenal non vinceva la Premier, anno reso storico dalle performance degli “Invincibili” di Arsene Wenger. Adesso può sognare sempre più in grande in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Arsenal Are Premier League Champions!

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