Premier indiano Modi a Roma incontra Mattarella e Meloni

Il premier indiano è arrivato a Roma e ha incontrato il Presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio. Gli incontri si sono svolti nel corso della giornata e hanno visto i rappresentanti discutere di vari temi ufficiali. Non sono state comunicate dichiarazioni ufficiali al termine delle riunioni. La visita rientra in un viaggio ufficiale e segue altri incontri con rappresentanti italiani. La presenza del premier indiano a Roma si inserisce nel quadro di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

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