Premier indiano Modi a Roma incontra Mattarella e Meloni

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier indiano è arrivato a Roma e ha incontrato il Presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio. Gli incontri si sono svolti nel corso della giornata e hanno visto i rappresentanti discutere di vari temi ufficiali. Non sono state comunicate dichiarazioni ufficiali al termine delle riunioni. La visita rientra in un viaggio ufficiale e segue altri incontri con rappresentanti italiani. La presenza del premier indiano a Roma si inserisce nel quadro di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

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È a Roma il premier indiano Modi che incontra il Presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni. Sul tappeto anche la crisi energetica. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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