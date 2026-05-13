Bucato intelligente | Samsung svela la nuova Bespoke AI al CES 2026

Durante il CES 2026, è stata presentata la nuova linea di lavatrici intelligenti di Samsung, denominata Bespoke AI. Il sistema integra tecnologie di intelligenza artificiale progettate per migliorare la protezione dei capi tecnici e ridurre i tempi di lavaggio. La presentazione si è concentrata sulle funzionalità avanzate che consentono di adattare i cicli di lavaggio alle specifiche esigenze dei tessuti, migliorando l’efficienza complessiva dell’apparecchio.

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? Punti chiave Come farà l'intelligenza artificiale a proteggere i tuoi capi tecnici?. Quali tecnologie permetteranno di ridurre drasticamente i tempi di lavaggio?. Perché lo sportello si aprirà da solo dopo ogni ciclo?. In che modo i nuovi sensori eviteranno la formazione di cattivi odori?.? In Breve Ciclo Super Speed con getti ad alta pressione e nuovo scambiatore di calore.. Tecnologia AI Wash & Dry + riconosce tessuti tecnici e denim tramite sensori.. Funzione Auto Open Door+ apre lo sportello per prevenire odori post lavaggio.. Presentazione avvenuta al CES 2026 di Las Vegas per il mercato premium.. Samsung prepara il lancio della nuova lavasciuga Bespoke AI Laundry Combo, presentata in anteprima al CES 2026 di Las Vegas per rivoluzionare la gestione del bucato domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bucato intelligente: Samsung svela la nuova Bespoke AI al CES 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Aggiornamento blocca le lavasciuga Samsung Bespoke: il bug è nel software Samsung svela la serie Galaxy S26: l’era degli smartphone AI proattivi(Adnkronos) – Il colosso dell’elettronica mondiale, Samsung, ha ufficialmente presentato la nuova serie Galaxy S26, formalizzando il passaggio alla...