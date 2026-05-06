Alla fine di questo mercoledì, si invita a rivolgersi a San Giuseppe per chiedere protezione, un gesto che trova spazio tra le tradizioni di preghiera serale. La preghiera della sera del 6 maggio si conclude con questa richiesta, rivolta a colui che è considerato custode della Santa Famiglia, come parte delle pratiche spirituali quotidiane.

Al termine di questo mercoledì, ci rivolgiamo con fiducia a San Giuseppe, custode della Santa Famiglia. In questa preghiera della sera del 6 maggio, consegniamo al Signore le nostre fatiche per ritrovare riposo e speranza. Al calare del sole di questo 6 maggio, ci fermiamo per affidare al Signore le fatiche e le speranze della giornata trascorsa. In questo mercoledì dedicato alla memoria e alla protezione di San Giuseppe, chiediamo al Padre la grazia di sperimentare la festa del perdono. Lasciamo che il Suo Spirito ci liberi da ogni peso e, guidati dal silenzioso esempio del Custode del Redentore, ritroviamo la vera pace del cuore per affrontare il riposo notturno.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 6 maggio: chiediamo protezione a San Giuseppe

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Preghiera della Sera PREGHIAMO con PADRE PIO nel CUORE Atto di Adorazione Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore . Ti ringrazio di avermi creato , fatto cristiano e conservato in questo giorno . Perdonami il male oggi commesso e , se qual - facebook.com facebook