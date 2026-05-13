Preghiera della sera 13 maggio | ci affidiamo alla protezione di San Giuseppe

Alle 19:00 del 13 maggio si è tenuta una preghiera serale dedicata alla protezione di San Giuseppe. La cerimonia ha visto i partecipanti rivolgersi al Patrono per chiedere conforto e sicurezza, affidando i loro cari e le proprie speranze alla sua cura. La preghiera si è svolta al calar del sole, con un momento di riflessione collettiva in un luogo di culto.

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Al calare del sole di questo 13 maggio, cerchiamo rifugio nel Signore. Una preghiera per liberare il cuore dai pesi della giornata e affidare i nostri cari al Patrono San Giuseppe, custode premuroso di ogni nostra speranza. È il momento di deporre le armi della quotidianità e chiedere al Padre la grazia di sperimentare la sua grazia. Lasciamo che ci liberi da ogni peso accumulato e ci restituisca la vera pace del cuore. Sotto lo sguardo materno di Maria e la guida sicura di San Giuseppe, prepariamoci a un riposo ristoratore, certi che ogni nostra intenzione è custodita con amore nel cuore di Dio. Padre Santo e misericordioso questa notte voglio ancora affidare a Te la mia anima, la mia vita, la mia mente, i miei pensieri.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 13 maggio: ci affidiamo alla protezione di San Giuseppe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Preghiera della sera 6 maggio: chiediamo protezione a San GiuseppeAl termine di questo mercoledì, ci rivolgiamo con fiducia a San Giuseppe, custode della Santa Famiglia. Preghiera della sera, 25 Marzo 2026: affidiamo ogni affanno a Giuseppe e Maria, per ottenere la paceConcludiamo in questo mercoledì in cui si celebra il “Sì” di Maria all’Annuncio dell’Angelo e si ricorda San Giuseppe, con la preghiera della sera... Temi più discussi: Mese di Maggio: la comunità incontra Maria tra appuntamenti civili e momenti di preghiera; Mons. Delpini a Luino: una preghiera per accendere la vocazione dei giovani; Torre del Greco in preghiera per i 60 anni della Madonna del Carmine: tra storia e devozione; Maggio, gli appuntamenti dell’arcivescovo Lauro Tisi. 9/5/26. Foglietto domenicale del 10/5/26 della CCS (Comunità cristiana sinodale) di Cavarzere Centro che comprende le parrocchie di S.Mauro-Ca' Briani-Passetto e S.Giuseppe-Rottanova-Foresto x.com Preghiera della sera 10 maggio: nel segno della Santissima TrinitàConcludi con la preghiera della sera. Un atto di abbandono totale alla volontà del Padre e l'invocazione di Sant'Agostino alla Trinità. lalucedimaria.it Preghiera della sera 11 maggio: Gesù, abbi pietà di noiRecita la preghiera della sera: affida a Gesù le fatiche del giorno e chiedi la Sua misericordia per un riposo sereno e santo. lalucedimaria.it