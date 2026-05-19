Paura sul pilone del viadotto | cede il cemento nel cantiere due operai cadono da due metri

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in un cantiere situato vicino alla carreggiata autostradale della A1, nel comune di Barberino di Mugello. Durante i lavori, un pezzo di cemento si è sganciato da un pilone, causando la caduta di due operai da un'altezza di circa due metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i lavoratori all'ospedale per le cure del caso. La situazione è ancora sotto controllo e in fase di valutazione.

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Barberino di Mugello (Firenze), 19 maggio 2026 – Grande paura nel pomeriggio di oggi per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere all’esterno della viabilità autostradale della A1. Una porzione di cemento ha ceduto, due operai sono caduti da circa due metri, rimanendo feriti. È successo intorno alle 16:45 su un pilone del Viadotto Macinaie nel comune di Barberino di Mugello. Cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni, i due operai stavano effettuando dei lavori in quota su una pila situata sotto il piano stradale. All'improvviso, il cedimento di una porzione di cemento ha causato la caduta dei lavoratori da un'altezza di circa due metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura sul pilone del viadotto: cede il cemento nel cantiere, due operai cadono da due metri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Lorefice: due operai cadono nel vuoto, indagini sulla gruIl tragico evento avvenuto venerdì scorso in via Marturano a Lorefice, dove due uomini hanno perso la vita dopo una caduta da un’altezza di circa... Leggi anche: Palermo, operai cadono da una gru mentre ristrutturano un edificio: due morti Daniele Vicari presenta 'Bianco': il film sul Pilone del Frêney al FestivalIl Trento Film Festival 2026 ha presentato un'anteprima di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari, attualmente in post-produzione. La pellicola rievoca la tragedia del 1961 sul Pilone del Frêney, ... it.blastingnews.com