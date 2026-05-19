Incidente sul lavoro cedimento in cantiere sul viadotto | due operai feriti

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Barberino di Mugello sul pilone 4 nord del viadotto Macinaie, dopo che due operai sono caduti da un'altezza di circa due metri a causa di un cedimento strutturale. L’intervento è stato supportato dal nucleo volo con un elicottero proveniente da Bologna. I due lavoratori sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le ferite riportate. La zona è stata messa in sicurezza dagli agenti sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui