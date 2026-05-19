Incidente sul lavoro cedimento in cantiere sul viadotto | due operai feriti
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Barberino di Mugello sul pilone 4 nord del viadotto Macinaie, dopo che due operai sono caduti da un'altezza di circa due metri a causa di un cedimento strutturale. L’intervento è stato supportato dal nucleo volo con un elicottero proveniente da Bologna. I due lavoratori sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le ferite riportate. La zona è stata messa in sicurezza dagli agenti sul posto.
Nel pomeriggio, intorno lle 16:45, i vigili del fuoco con il supporto del nucleo volo (elicottero Drago 147 da Bologna), sono intervenuti a Barberino di Mugello sul pilone 4 nord del viadotto Macinaie per soccorrere due operai rimasti feriti dopo una caduta di circa 2 metri, causata dal cedimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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