Porticciolo di Pastena sabato nuova assemblea pubblica
Si terrà sabato 23 maggio, alle ore 11, presso il porticciolo di Pastena, un'assemblea pubblica convocata dal comitato "Giù le Mani dal Porticciolo" per discutere del futuro dell'area e opporsi alla realizzazione del progetto portuale. Nel corso dell'incontro sarà presentata la risposta del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Porticciolo di Pastena, sabato nuova assemblea pubblica ift.tt/gNPmTHZ ift.tt/S16lUxF x.com
Sabato 23 maggio, alle ore 11, a Pastena, è previsto un importante incontro per discutere del futuro del porticciolo e per ribadire l’impegno contro la realizzazione del progetto del Porto, un'iniziativa che rischia di snaturare l’identità del luogo. Nella stessa gior facebook
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