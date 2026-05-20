Porticciolo di Pastena sabato nuova assemblea pubblica

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si terrà sabato 23 maggio, alle ore 11, presso il porticciolo di Pastena, un'assemblea pubblica convocata dal comitato "Giù le Mani dal Porticciolo" per discutere del futuro dell'area e opporsi alla realizzazione del progetto portuale. Nel corso dell'incontro sarà presentata la risposta del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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