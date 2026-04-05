Porticciolo di Pastena oltre 2 mila firme contro il progetto | La raccolta continua

Nel giro di pochi giorni sono state raccolte oltre 2000 firme contro il progetto di ampliamento del porticciolo di Pastena. La petizione, promossa da un comitato locale, evidenzia una forte partecipazione della comunità e una netta opposizione alla realizzazione dell’opera. La raccolta firme continua, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più cittadini e manifestare chiaramente il dissenso nei confronti del progetto.

I cittadini interessati possono ancora sottoscrivere la propria contrarietà al progetto sia durante gli appuntamenti organizzati dal Comitato sia presso le attività commerciali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa Superata quota 2000 firme in pochi giorni per dire no al progetto del Porto di Pastena. Un numero che, secondo il Comitato promotore della raccolta, rappresenta una risposta “significativa e partecipata” da parte della cittadinanza nei confronti di un’opera ritenuta impattante e non condivisa. Nonostante alcune informazioni diffuse nei giorni scorsi da organi di stampa locali, gli organizzatori sui social tengono a precisare che la raccolta firme è tutt’altro che conclusa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Pastena, il 1° marzo assemblea pubblica al Porticciolo: “No al progetto di riqualificazione”Un confronto pubblico per discutere del futuro del Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno. Progetto "Marina di Pastena" presentato al Ministero, Zona Orientale Rugby Popolare: "Giù le mani dal Porticciolo, il 1° marzo assemblea pubblica"Zona Orientale Rugby Popolare Salerno: "Il Porticciolo per noi è un bene comune, un luogo dell'anima, tant'è che abbiamo deciso di portarlo... Temi più discussi: Porto di Pastena, Ilardi rompe il silenzio: Progetto strategico, troppe falsità; Ilardi: Il porto di Pastena è una svolta storica; Salerno, ampliamento del porto di Pastena: duemila firme per dire No; IN ASCOLTO, A SALERNO LE VOCI DELLE LAVORATRICI: DAL CONFRONTO LE PRIORITÀ PER CAMBIARE IL LAVORO. Salerno: «Il porticciolo casa di tutti vogliamo solo difenderlo»«Putesse essere allero» canta Pino Daniele dalle casse posizionate ai lati del lungo banchetto allestito per la «Primavera del Porticciolo». E suona quasi come un ... ilmattino.it Porticciolo di Pegli al rush finale. Via libera del Ministero al progettoGenova – Progetto del porticciolo di Pegli in dirittura d’arrivo. Dopo un lungo cammino a ostacoli - e una storia a puntate che si trascina da oltre vent’anni fra vicissitudini anche legali e ... ilsecoloxix.it Liratv. . Porto di Pastena, duemila firme contro il progetto "A Salerno cresce la protesta contro il “Marina di Pastena”" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #cittadiniControProgetto #critichePolitiche #giùLeManiDalPorticciolo #impattoA facebook