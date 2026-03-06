Chiusura di via Gramsci e nuova viabilità l' Amministrazione organizza un' assemblea pubblica

L'amministrazione comunale di Ancona ha annunciato un'assemblea pubblica per comunicare la chiusura temporanea di via Gramsci e le modifiche alla viabilità nel centro città. La decisione si rende necessaria a causa dei lavori in corso per la realizzazione della nuova piazza della Repubblica, che hanno richiesto una riorganizzazione temporanea del traffico nelle strade adiacenti.

I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica obbligheranno il Comune a scelte importanti, ma momentanee, in termini di traffico e circolazione ANCONA – La prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova piazza della Repubblica ha obbligato il Comune di Ancona a riorganizzare momentaneamente la circolazione nelle vie limitrofe. Le modifiche alla circolazione saranno illustrate ai cittadini durante una assemblea pubblica convocata giovedì 12 marzo alle 17,30 nella Sala del Consiglio comunale.