Nuova attività nell’Isola dei Platani | inaugurato un atelier dedicato al made in Italy con la sfilata delle mamme miss

Nell’Isola dei Platani di Bellaria è stato aperto un nuovo atelier chiamato “Via Torre 43” che si occupa di vendita di abbigliamento prodotto in Italia. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla sfilata delle mamme miss, evento che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’attività si propone di valorizzare il settore del made in Italy e di offrire nuove opportunità commerciali nel quartiere.

Novità nell'Isola dei Platani di Bellaria. E' stato inaugurato l'atelier "Via Torre 43", con vendita di abbigliamento "made in Italy". Titolare della nuova attività commerciale è il bellariese Luca Boni. Il taglio del nastro è stato effettuato dall'assessore al Turismo del Comune di Bellaria Igea Marina, Milena Casali e dall'assessore all'Ambiente del Comune di Comune di Bellaria Igea Marina, Adele Ceccarelli. All'inaugurazione, come madrine, hanno partecipato le Mamme Miss di "Miss Mamma Italiana", il primo ed unico concorso di interesse nazionale dedicato alla figura della mamma, giunto alla sua 33° edizione.

