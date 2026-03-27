Miss Thailandia 2026 la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO

Durante la sfilata di Miss Thailandia 2026, la modella Chanago ha perso la dentiera, che è scivolata fuori durante la passerella. Dopo averla recuperata, la ha rimessa in posizione e ha continuato la sfilata senza fermarsi. Il momento è stato ripreso in un video che è diventato rapidamente virale sui social media. Nessuna modifica al programma della manifestazione è stata annunciata.

Incidente imbarazzante durante la sfilata in abito lungo di Miss Gran Thailandia 2026, la concorrente Kamolwan Chanago perde la dentiera mentre presenta se stessa Durante la competizione preliminare di Miss Grand Thailandia 2026, la candidata Kamolwan Chanago ha perso la dentiera mentre prese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Miss Thailandia 2026, la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata, la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Elodie snobba Kendall Jenner alla sfilata di Emporio Armani, ma la modella insiste e le dà la mano: “Piacere”. il video del gelo in prima fila è virale La modella italiana ha aperto la sfilata di Chanel Haute Couture, riscrivendo le regole della bellezza overStephanie Cavalli – 50 asnni – ha aperto la sfilata Chanel Haute Couture, incarnando il volto di una bellezza matura che oggi trova finalmente... Tutto quello che riguarda Miss Thailandia Argomenti discussi: Miss Trans Italia Sud America International 2026: tra spettacolo e impegno civile, si accendono i riflettori su un evento, condotto da Giovanni Ciacci, che celebra identità, talento e inclusione; Kelly Reales, la Miss Universo rivela: Il mio ex fidanzato Max Barz mi ha tradita con Ricky Martin.