Coltello alla mano in tre rapinano due persone una finisce al pronto soccorso

Nella serata di sabato 28 marzo, tre giovani di origini straniere, tra cui due minorenni e un maggiorenne, sono stati coinvolti in due rapine. Durante i fatti, uno dei malviventi ha minacciato con un coltello due persone, una delle quali ha riportato ferite e si è recata al pronto soccorso. Le autorità stanno indagando sugli episodi e sui soggetti coinvolti.

Il primo episodio in via Dei Mille: la vittima un 20enne è stato derubato anche delle scarpe; il secondo, a mezzanotte, in via Quattro Novembre: qui il malcapitato è stato colpito da un pugno in faccia Tre giovani di origini straniere (due minorenni e un maggiorenne) si sarebbero resi protagonisti di due rapine nella serata di sabato 28 marzo. Il primo episodio è avvenuto in via dei Mille. Qui a chiedere aiuto è un ventenne: al 112 ha riferito di essere stato rapinato da tre ragazzi, con tutta probabilità sotto la minaccia di un coltello. I rapinatori gli hanno portato via portafoglio, scarpe ed effetti personali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che raccogliere le dichiarazioni della vittima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Coltello alla mano in tre rapinano due persone, una finisce al pronto soccorso Articoli correlati Leggi anche: Lite tra due dipendenti comunali per una finestra aperta. E uno dei due finisce al pronto soccorso Aggredito da tre cani ai giardini dell’ex zoo di Como, 62enne finisce al pronto soccorsoIntervento nel tardo pomeriggio di ieri ai giardini dell’ex zoo di via Sant’Elia, dove 118 e polizia locale sono stati chiamati a soccorrere un uomo... Tutto quello che riguarda Coltello alla mano in tre rapinano due... Temi più discussi: Scende dal treno con il coltello in mano Denunciato 40enne; Aggredisce l'ex a schiaffi e pugni con un coltello in mano, arrestato 22enne marocchino; Ubriaco scende dal treno per Milano brandendo un coltello: paura in stazione; Tir in manovra entra nel suo terreno e lui minaccia l’autista con un coltello. Scende dal treno con il coltello in mano Denunciato 40enneAveva una lama da 15 centimetri: disarmato dai carabinieri L’uomo, in stato confusionale, è stato soccorso dal 118 ... laprovinciapavese.gelocal.it Ubriaco scende dal treno per Milano brandendo un coltello: paura in stazioneÈ successo a Mortara (Pavia). Protagonista un uomo di 40 anni, risultato con alcuni precedenti. L'uomo era sceso alla stazione di Mortara da un treno diretto a Milano e impugnava l'arma, della ... milanotoday.it Mazza ferrata e coltello per "farsi giustizia", ma il blitz finisce in manette - facebook.com facebook La prof accoltellata "sta fisicamente meglio, è seguita da uno psicologo". Lo studente 13enne che l'ha aggredita avrebbe comprato su Telegram coltello e pistola #ANSA x.com