A Pordenone, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un agente durante un intervento. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati materiali per la coltivazione di cannabis all’interno della sua abitazione, dove si trovavano anche una serra professionale. Le forze dell’ordine hanno riferito di aver compiuto le operazioni senza incontrare resistenze, mentre l’uomo ha opposto resistenza fisica all’agente intervenuto. Le autorità stanno ancora chiarendo le motivazioni che hanno portato alla sua condotta.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a nascondere una serra professionale in casa?. Cosa ha spinto l'indagato ad aggredire fisicamente l'agente intervenuto?. Perché la denuncia della zia ha portato alla scoperta della droga?. Quali sono le conseguenze legali per il trentaseienne arrestato?.? In Breve Denuncia della zia per maltrattamenti scatena l'intervento della squadra volante a Pordenone.. Sequestrate sei piante di marijuana con lampade professionali e sistemi di ventilazione.. Indagato di 37 anni colpisce un agente con un calcio durante i controlli.. Tribunale dispone obbligo di dimora nel comune di Pordenone per l'arrestato.. Un uomo di 37 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato ieri a Pordenone dopo aver aggredito un agente della squadra volante con un calcio durante un intervento per maltrattamenti familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone: aggredisce un agente e nasconde una serra di cannabis

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