Ponte Garibaldi il Tar boccia il ricorso sul progetto
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha deciso di respingere il ricorso presentato riguardo al progetto del ponte Garibaldi. La decisione si riferisce sia alla prima istanza che ai motivi successivi sollevati nel procedimento. La sentenza chiarisce che il ricorso non ha trovato accoglimento e che il progetto può proseguire senza ulteriori sospensioni o modifiche imposte dal tribunale. La vicenda riguarda quindi la validità e la legittimità del progetto in questione, senza altre implicazioni legali o amministrative.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti presentati dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra, Confluenze e Gruppo Società e Ambiente, confermando la piena legittimità dei decreti commissariali per la delocalizzazione e la ricostruzione del nuovo Ponte Garibaldi. Nell’udienza di merito del 15 aprile, ha così sbloccato definitivamente l’iter per la realizzazione dell’opera pubblica, finita al centro di una dura battaglia dopo l’abbattimento della vecchia struttura danneggiata dall’ alluvione del settembre 2022. I ricorrenti contestavano il progetto definitivo ed esecutivo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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