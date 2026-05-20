Ponte Garibaldi il Tar boccia il ricorso sul progetto

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha deciso di respingere il ricorso presentato riguardo al progetto del ponte Garibaldi. La decisione si riferisce sia alla prima istanza che ai motivi successivi sollevati nel procedimento. La sentenza chiarisce che il ricorso non ha trovato accoglimento e che il progetto può proseguire senza ulteriori sospensioni o modifiche imposte dal tribunale. La vicenda riguarda quindi la validità e la legittimità del progetto in questione, senza altre implicazioni legali o amministrative.

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