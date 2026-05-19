Ponte Garibaldi di Senigallia Tar delle Marche respinge ricorso Associazioni ambientaliste contrarie a realizzazione opera
Il Tar delle Marche ha emesso oggi la sentenza n. 6802026, con cui ha respinto il ricorso presentato da tre associazioni ambientaliste contro il Comune di Senigallia e altre amministrazioni. Le associazioni contestavano gli atti relativi all’approvazione del progetto definitivo del nuovo Ponte Garibaldi. La decisione chiude così il procedimento legale avviato contro la realizzazione dell’opera, che riguarda un collegamento nella zona urbana della città. La questione ha coinvolto diverse parti coinvolte nel procedimento amministrativo e legale.
SENIGALLIA - Con la sentenza n. 6802026, depositata oggi, il Tar Marche ha respinto il ricorso proposto da tre associazioni ambientaliste, contro il Comune di Senigallia ed altre Amministrazioni, contro gli atti con cui è stato approvato il progetto definitivo del nuovo “Ponte Garibaldi”. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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