Scontro sul palazzetto di Terni | il TAR boccia il ricorso da 3,8 milioni

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da PalaTerni srl contro il Comune di Terni riguardante una richiesta di 3,8 milioni di euro. La decisione si riferisce a una disputa legale relativa al palazzetto dello sport della città. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore, confermando la posizione dell’amministrazione comunale sulla vicenda. La società aveva presentato il ricorso in sede giudiziaria, ma questa è stata la risposta finale del TAR.

? Cosa sapere Il TAR respinge il ricorso di PalaTerni srl contro il Comune di Terni per 3,8 milioni.. La sentenza blocca la revisione dei costi per i lavori avviati prima del decreto 502022.. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di 3.871.602 euro presentata dalla società PalaTerni srl contro il Comune di Terni, bocciando l’istanza per la revisione dei costi legata alla concessione del palazzetto. La decisione arriva dopo una battaglia legale iniziata nel 2024, quando l’impresa aveva tentato di ottenere un adeguamento del piano economico finanziario per far fronte all’aumento dei costi di costruzione. La vertenza riguardava importi significativi: la società chiedeva 736.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sul palazzetto di Terni: il TAR boccia il ricorso da 3,8 milioni Notizie correlate Leggi anche: Cava di Cagnano, il Tar boccia il ricorso presentato dai residenti Concorso cambia le regole: fa ricorso, il Tar la bocciaRegole cambiate in corsa, graduatoria ribaltata e vittoria sfumata: ma per il Tar è tutto regolare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Foggia, Lavoro o dissenso?: al Palazzetto dell’Arte il confronto su creatività, diritti e libertà; Tutto il Palazzetto!, c’è da salvare la Dinamo: nella gara con Venezia il Banco si gioca 15 anni di storia in A – La sfida oggi alle 17; Battaglia da 3 ore, in un palazzetto gremito: queste Foxes non si fermano più; Clooney dialoga con gli studenti. Ospedale di Agropoli: scontro sulle responsabilità regionali mentre cresce la protesta popolareIl futuro dell'ospedale di Agropoli divide la politica. Tra accuse alla Regione Campania e carenza di medici, i comitati cittadini continuano la mobilitazione ... infocilento.it Palazzetto dello sport ancora chiuso, Sogeim accusa il Comune di ApriliaLa società costruttrice: «Nessun problema tecnico sull’antincendio, va solo assunta la presa in consegna ma l'Amministrazione ha avuto dei ripensamenti» ... latinaoggi.eu Scontro tra due auto: muore un 50enne, grave la moglie #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Iran-Stati Uniti ai Mondiali Non è escluso un scontro diretto tra le due nazioni in guerra. Di Alessandro Luna x.com