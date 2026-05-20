Pomodoro da industria ripreso il dialogo tra agricoltori e industria nel Centro Sud

Nel Centro Sud Italia, la filiera del pomodoro da industria ha ripreso il dialogo tra agricoltori e industria. A Foggia si è svolto un incontro tra i rappresentanti di Anicav, l'associazione degli industriali conservieri, e la maggior parte delle Organizzazioni dei Produttori del Bacino Centro Sud. La riunione ha segnato la ripresa delle discussioni tra le parti coinvolte, dopo un periodo di interruzione. L’obiettivo è affrontare questioni legate alla produzione e alla commercializzazione del prodotto.

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