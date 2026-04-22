Pomodoro da industria senza prezzo | Costi più alti rispetto al Nord produttori in difficoltà
I produttori di pomodoro industriale in Puglia hanno già iniziato le operazioni di coltivazione, ma ancora non conoscono il prezzo di vendita. I costi di produzione risultano più elevati rispetto ad altre regioni del Nord, e le aziende si trovano in una situazione di incertezza finanziaria. La mancanza di un prezzo definito crea preoccupazione tra gli agricoltori locali, che attendono notizie ufficiali per pianificare le prossime fasi.
BRINDISI – I produttori pugliesi hanno già iniziato a coltivare pomodori, tuttavia senza alcuna certezza su quanto verranno pagati. Mentre al Nord l'accordo quadro sul prezzo del pomodoro da industria è già stato siglato a marzo, i coltivatori del Sud, compresi quelli brindisini, restano in balia.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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