Un giovane è stato fermato da un poliziotto libero dal servizio dopo aver tentato di rubare merce da un supermercato. Secondo quanto riferito, il ragazzo avrebbe sottratto alcuni articoli dagli scaffali e li avrebbe nascosti nello zaino. Dopo aver passato le casse senza pagare, ha tentato di allontanarsi dal negozio, ma è stato immediatamente fermato dall’agente fuori servizio.

Tarantini Time Quotidiano Ha sottratto merce dagli scaffali di un supermercato, nascondendola nello zaino, per poi superare le casse e tentare la fuga. Il gesto non è però passato inosservato a Gianluca, un poliziotto libero dal servizio che, dopo aver allertato la Sala operativa della Questura, si è messo all’inseguimento del giovane senza perderlo di vista. Dopo alcuni minuti, con il supporto degli agenti della Squadra Volante, il presunto responsabile è stato raggiunto e bloccato. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre la merce sottratta è stata recuperata e restituita al supermercato. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Furto in supermercato, giovane fermato da un poliziotto libero dal servizio dopo inseguimento

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