Politiche sociali un milione di euro per progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori

Un milione di euro è stato stanziato per finanziare progetti rivolti all’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. L’assessorato incaricato delle politiche sociali ha pubblicato un avviso per la realizzazione di iniziative che puntano a favorire un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie tra i giovani. Le proposte devono essere rivolte a promuovere competenze digitali e a sensibilizzare sui rischi legati all’uso di strumenti tecnologici. Il finanziamento mira a sostenere programmi educativi specifici per questa fascia di età.

Un milione di euro per progetti dedicati all’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. L’assessorato della Famiglia, politiche sociali e lavoro ha pubblicato l’avviso per la realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere un uso consapevole e sicuro degli strumenti tecnologici da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Progetto carceri in Umbria: finanziamento di 2,6 milioni di euro per inclusione e reinserimento

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