Tempo di lettura: 3 minuti L’Amministrazione comunale di Limatola ed un importante appuntamento con la cittadinanza. Venerdì 27 Marzo, a partire dalle ore 16:00, la Sala consiliare comunale del Comune di Limatola ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Occhio alle truffe! Come riconoscere un tentativo di frode”. Si tratta, nel dettaglio, dell’atto conclusivo del Corso di Alfabetizzazione digitale, un percorso formativo di sei lezioni gratuite attivato per guidare i cittadini all’uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie e costruito grazie al centrale supporto dei volontari impegnati nel percorso del Servizio civile. Dopo aver.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Occhio alle truffe!”: a Limatola l’evento conclusivo del Corso di Alfabetizzazione digitale con l’Arma dei Carabinieri

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