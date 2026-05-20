Politica e social | esperti analizzano il rischio degli algoritmi

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si sono approfonditi i temi legati all’impatto degli algoritmi sui social media, con particolare attenzione alle possibili conseguenze sulla politica e sulla società. Si discute di come i meme possano influenzare le opinioni delle giovani generazioni e di come un’eccessiva esposizione ai contenuti digitali possa compromettere l’autorevolezza delle istituzioni. Gli esperti hanno analizzato i rischi legati alla diffusione di informazioni e alla manipolazione delle percezioni pubbliche, evidenziando le sfide poste dalla presenza crescente di contenuti automatizzati online.

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? Domande chiave Come possono i meme influenzare il voto della Generazione Z?. Perché l'eccessiva esposizione sui social rischia di distruggere l'autorevolezza istituzionale?. Chi decide davvero chi deve vedere i contenuti politici oggi?. Come cambierà il consenso quando gli utenti si stancheranno dei reel?.? In Breve Pietro Dettori ed esperti si sono riuniti a Roma presso la sede Inrete.. Daniele Cinà e Cristiano Bosco hanno analizzato le strategie social di Gualtieri e Salvini.. L'algoritmo di TikTok permette di raggiungere utenti esterni alle comunità politiche abituali.. La Generazione Z utilizza meme e podcast per consumare informazioni politiche rapide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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