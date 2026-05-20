I social media manager di Salvini e Gualtieri a confronto | ecco come gli algoritmi stanno cambiando il consenso e la politica

Il ruolo dei social media nella comunicazione politica è diventato centrale, influenzando il modo in cui i leader e i loro staff gestiscono i messaggi e interagiscono con il pubblico. Negli ultimi anni, le strategie adottate dai social media manager di diversi esponenti politici hanno mostrato come gli algoritmi delle piattaforme possano indirizzare l’attenzione e modellare il consenso. Questa evoluzione ha portato a un cambiamento nelle dinamiche di comunicazione, rendendo le campagne più rapide, dirette e spesso più mirate.

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