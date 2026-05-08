Una nuova riforma proposta dal ministro della Giustizia ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti della lotta antimafia. Le modifiche potrebbero influire sulla validità delle prove raccolte nelle indagini in corso, sollevando dubbi sulla tenuta dei procedimenti già avviati. La questione centrale riguarda i possibili rischi per le indagini contro le infiltrazioni mafiose, che potrebbero essere compromesse o rallentate a causa delle nuove disposizioni legislative.

? Domande chiave Come cambierà la validità delle prove raccolte finora dai magistrati?. Quali rischi concreti corrono le indagini per le infiltrazioni mafiose?. Perché le nuove regole sulle intercettazioni minacciano l'efficacia investigativa?. Chi dovrà decidere il bilanciamento tra privacy e sicurezza nazionale?.? In Breve Partecipazione tecnica di Alberto Cisterna, Oliviero Mazza ed Errico Novi alla sessione.. Discussione sulla validità delle prove acquisite tramite captazione ambientale e tecnologie digitali.. Rischio indebolimento indagini mafiose per eccessiva stringenza normativa sulle regole investigative.. Analisi del bilanciamento tra potenza tecnologica dello Stato e tutela della privacy.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma Nordio: esperti analizzano il rischio per l’antimafia

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