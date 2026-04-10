Polemiche sui posti a visuale ridotta ai concerti Louis Tomlinson | Non dovremmo venderli ve li rimborsiamo

Durante un concerto all’Unipol Arena di Bologna, Louis Tomlinson ha espresso il suo disappunto riguardo ai biglietti con visuale ridotta, affermando che non dovrebbero essere messi in vendita e annunciando che i fan riceveranno un rimborso. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra il pubblico presente, mentre gli organizzatori stanno valutando le modalità per gestire la situazione. La polemica sui posti con visuale limitata continua a essere al centro di discussioni tra appassionati di musica.