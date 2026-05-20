Pohjanpalo segna ospiti chiedono fuorigioco | proteste in Palermo-Catanzaro

Durante il match di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, sono scoppiate proteste legate a una decisione arbitrale riguardante un gol. Pohjanpalo ha segnato, ma immediatamente i giocatori ospiti hanno sollevato dubbi sulla validità della rete, chiedendo che fosse annullata per fuorigioco. L’arbitro ha convalidato il gol, scatenando le proteste dei giallorossi, che hanno contestato la decisione senza ottenere un cambio di giudizio. La partita è proseguita con questo episodio al centro delle discussioni.

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