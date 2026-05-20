Pohjanpalo segna ospiti chiedono fuorigioco | proteste in Palermo-Catanzaro
Durante il match di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, sono scoppiate proteste legate a una decisione arbitrale riguardante un gol. Pohjanpalo ha segnato, ma immediatamente i giocatori ospiti hanno sollevato dubbi sulla validità della rete, chiedendo che fosse annullata per fuorigioco. L’arbitro ha convalidato il gol, scatenando le proteste dei giallorossi, che hanno contestato la decisione senza ottenere un cambio di giudizio. La partita è proseguita con questo episodio al centro delle discussioni.
(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Palermo-Catanzaro. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rosanero hanno ospitato i giallorossi nel ritorno dei playoff di Serie B, in una partita segnata subito da un episodio arbitrale. Dopo il 3-0 della gara d'andata, la squadra di Pippo Inzaghi ha fatto partire la rimonta già nei minuti iniziali grazie al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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