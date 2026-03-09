La Carrarese gioca ma il Palermo segna Pohjanpalo fa crollare i sogni degli azzurri

La partita si conclude con la vittoria del Palermo sulla Carrarese per 1-0, grazie a un gol di Pohjanpalo che interrompe la corsa degli azzurri. La formazione di casa schiera un 3-5-2 con Bleve in porta, mentre in attacco giocano Torregrossa e Finotto. La Carrarese ha effettuato alcune sostituzioni nel secondo tempo, ma non è riuscita a trovare il pareggio.

carrarese 0 palermo 1 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (87' Bouah), Oliana, Illanes; Zanon, Melegoni (66' Rubino), Zuelli, Hasa (87' Sekulov), Belloni (66' Rouhi); Torregrossa (78' Distefano), Finotto. A disp. Fiorillo, Garofani, Ruggeri, Imperiale, Parlanti, Lordkipanidze, Troise. All. Calabro. PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (50' Magnani), Bani, Ceccaroni; Gyasi (46' Bereszynski), Gomes (46' Segre), Ranocchia, Augello; Palumbo (87' Giovane), Le Duaron (64' Johnsen); Pohjanpalo. A disp. Gomis, Di Bartolo, Rui Modesto, Veroli, Vasic, Corona. All. Inzaghi. Arbitro: Piccinini di Forlì; assistenti Garzelli e Regattieri; quarto ufficiale Collu; var Baroni; avar Ghersini.