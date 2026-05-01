Palermo-Catanzaro 3-2 le pagelle | Pohjanpalo inarrestabile prima gioia per Johnsen

Il Palermo ha concluso la stagione regolare con una vittoria casalinga, battendo il Catanzaro 3-2 nel match giocato al Barbera. La partita è stata ricca di emozioni e numerosi episodi, con Pohjanpalo che si è distinto per le sue prestazioni e Johnsen che ha segnato il suo primo gol stagionale. La sfida si è conclusa con il Palermo che ha ottenuto tre punti importanti davanti al proprio pubblico.

Il Palermo chiude la propria stagione regolare al Barbera con un successo: 3-2 al Catanzaro al termine di novanta minuti intensi e pieni di episodi. Gyasi sfrutta male la chance, per Magnani un grave errore in avvio di gara. Johnsen trova la prima rete in rosanero, Pohjanpalo fa 24 in campionato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: ampio turnover per Inzaghi, Johnsen dal 1’Ultimo turno casalingo della stagione regolare per il Palermo di Pippo Inzaghi: domani al Barbera, di fronte a più di 27. Palermo inarrestabile: 3-0 all’Entella, Ranocchia e Pohjanpalo trascinano i rosanero verso i playoff.Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria in casa contro la Virtus Entella, imponendosi per 3-0 al Barbera sabato 14 febbraio 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Catanzaro; Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: ampio turnover per Inzaghi, Johnsen dal 1’; Pronostico Palermo-Catanzaro analisi, quote e consigli; Tabellino partita Palermo vs Catanzaro. LIVE Serie B Palermo-Catanzaro 3-2Palermo-Catanzaro live: segui la cronaca minuto per minuto della sfida del Barbera tra rosanero e giallorossi. ilovepalermocalcio.com Palermo, rimonta completa: Catanzaro ko 3-2 dopo il doppio svantaggioPalermo-Catanzaro live: segui la cronaca minuto per minuto della sfida del Barbera tra rosanero e giallorossi. ilovepalermocalcio.com LIVE | Palermo-Catanzaro 2-2 un' autorete di Nuamah dà il nuovo pareggio ai rosa. Gli aggiornamenti del match https://qds.it/serie-b-live-palermo-catanzaro-diretta-partita-cronaca-risultato/ - facebook.com facebook Ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Catanzaro, chance per Veroli, Magnani e Giovane x.com