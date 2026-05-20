A La Spezia si svolge un poetry slam al Birrificio, dove sei poeti si preparano a esibirsi davanti al pubblico. La competizione prevede che i partecipanti recitino le proprie poesie e vengano valutati dai presenti. Alla fine delle esibizioni, sarà il pubblico a esprimere il proprio giudizio, determinando il vincitore della serata. L’evento coinvolge i poeti in una sfida dal vivo, con il pubblico chiamato a partecipare attivamente attraverso il voto.

? Punti chiave Chi sono i sei poeti pronti a sfidarsi sul palco?. Come influenzerà il pubblico il verdetto finale della competizione?. Perché la poesia si sposta dai teatri ai birrifici?. Chi otterrà il passaporto per le semifinali tra Genova e Sanremo?.? In Breve Sei poeti tra cui Natalino Alberti e Stefania Contardi sfidano il pubblico.. Il collettivo Mitilanti organizza l'evento al Birrificio del Golfo in via delle Fornaci.. Il vincitore accederà alle semifinali regionali tra Genova e Sanremo nel mese di giugno.. Regole del format impongono tre minuti di performance senza oggetti o basi musicali.. Venerdì 22 maggio alle ore 20:30 il Birrificio del Golfo in via delle Fornaci 15 ospiterà la sfida poetica Senti Che Muscoli SP, organizzata dal collettivo Mitilanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poetry slam a La Spezia: 6 poeti sfidano il pubblico al Birrificio

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