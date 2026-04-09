Dallo Slam Poetry al metal messicano tre giorni di culture sotterranee alla Tenda

Nel fine settimana alla Tenda di viale Monte Kosica si sono susseguiti tre giorni dedicati a forme artistiche diverse, passando dallo slam poetry al metal messicano. Tre modalità distinte di esprimersi e di presentare i propri contenuti, tutte concentrate nello stesso spazio culturale. L’evento ha visto alternarsi performance e musica, coinvolgendo un pubblico interessato a scoprire linguaggi sotterranei e meno convenzionali.

Tre linguaggi, tre modi diversi di abitare il palco nel lungo weekend della Tenda, lo spazio di viale Monte Kosica. Dal 10 al 12 aprile si passa dalla poesia performativa alla cultura dell’elettronica per approdare alla musica underground internazionale.Si comincia venerdì 10 aprile alle 21 con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026Sfida di poesia performativa multilingue presentata da WOW – Incendi... "Grandi Numeri": slam poetry e stand-up comedy al Filodrammatici con Lorenzo MaragoniL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Quando ci saremo... Temi più discussi: Imperia, successo per l’evento dedicato al Poetry Slam; GET – Giovani Eccellenze Teatrali in scena TRA TEATRO E POETRY SLAM – STORIA DI UNO CHE MI SOMIGLIA; Poetry Slam - Fiera dei Librai - eventi; Barzanò: Andrea Corbetta e la passione per il poetry slam, sfide di improvvisazione tra artisti. Duelli a colpi di rime e parole. Al Grisù ritorna ‘Poetry slam’La terza edizione di Poetry Slam al Consorzio Factory Grisù di Ferrara offre laboratori e spettacoli dedicati alla poesia, con duelli poetici e improvvisazioni, coinvolgendo giovani e bambini. Il ... ilrestodelcarlino.it Da Italia’s Got Talent al Poetry Slam. Marangoni in scena al Factory GrisùStasera alle 21, il Consorzio Factory Grisù ospita in Sala Macchine Stand–up Poetry, lo spettacolo di e con Lorenzo Maragoni che mescola poesia performativa e comicità, una ’playlist senza musica’ di ... ilrestodelcarlino.it POETRY SLAM // GRAN FINALE La parola torna da Spazio Astra. Per l'ultima volta. Questa stagione. Le voci più forti. I testi più veri. Un solo palco. Un solo vincitore. Il Gran Finale del Poetry Slam Astra è pronto a prendere forma con uno special guest in gi - facebook.com facebook