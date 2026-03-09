Italy VS The Rest of Europe | International Poetry Slam for World Poetry Day 2026

Da romatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 marzo, alle ore 20, si svolge al Teatro Torlonia una sfida di poesia performativa multilingue organizzata da WOW – Incendi Spontanei, in occasione della Giornata mondiale della poesia 2026. La manifestazione vede protagonisti performer provenienti da cinque paesi diversi, che si sfidano sul palco in un evento gratuito, con ingresso fino a esaurimento posti.

Sfida di poesia performativa multilingue presentata da WOW – Incendi Spontanei 21 marzo, ore 20Teatro TorloniaIngresso gratuito fino esaurimento postiUna sfida di poesia multilingue in cui performer da cinque nazioni europee si sfideranno: Italia, Germania, Irlanda, Norvegia, UK. Il pubblico decide chi vince. Le poesie saranno in lingua madre con traduzioni proiettate.Sul palco: Giuliano Logos (Italia), Jesko Habert (Germania), Elio Lislerud (Norvegia), Kev Kennedy (Irlanda), Kofi Achina (Regno Unito), Gabriele Ratano (Italia), Eleonora Fisco (Italia), Eugenia Giancaspro alias Antigone (Italia, Olympia (Italia), Alina Habert (Germania). 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Lunatika Poetry Slam "Linee spezzate"Il 19 febbraio inaugura la terza edizione di Lunatika Poetry Slam 2026 con la prima semifinale dedicata al tema Linee Spezzate.

Leggi anche: Empiria Poetry Slam – Tappa del campionato nazionale

02 AIGP Certification Prep Podcast - Full Course | Artificial Intelligence Governance Professional

Video 02 AIGP Certification Prep Podcast - Full Course | Artificial Intelligence Governance Professional

Aggiornamenti e notizie su The Rest

Discussioni sull' argomento Nottingham Forest defender could miss rest of the season; Flamengo to rest Jorginho, Léo Pereira, Pulgar and Bruno Henrique for Carioca semi-final; Farioli grants extra rest before tough tests vs Sporting, Benfica; Víctor Dávila ruled out for the rest of the tournament after ligament rupture.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.