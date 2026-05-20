Pnrr e ritardi focus del Pd su sviluppo e fondi europei
Il dibattito sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si concentra nuovamente sulle criticità legate ai ritardi nelle procedure e alla gestione dei fondi europei. Si discute di progetti avviati ma non completati, di risorse non ancora utilizzate e di opportunità di sviluppo che non sono state capitalizzate. La questione coinvolge principalmente le modalità di distribuzione e gestione delle risorse, con un’attenzione particolare alle conseguenze di eventuali inefficienze.
Il dibattito sull’utilizzo delle risorse del Pnrr torna al centro della scena politica, con un confronto che punta il dito su ritardi, occasioni mancate e progetti rimasti incompiuti. È questo il tema della conferenza stampa promossa dal Partito Democratico, in programma giovedì 21 maggio alle 11. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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