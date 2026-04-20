Welfare in Puglia al via il piano formativo per il personale | focus su fondi europei e innovazione digitale

In Puglia è partito un nuovo piano di formazione rivolto al personale del settore sociale, con l’obiettivo di migliorare le competenze nella gestione dei fondi europei e delle politiche di welfare. Il progetto, promosso dal Dipartimento Welfare regionale, fa parte delle iniziative inserite nel programma di finanziamenti del periodo 2021-2027. La formazione si concentra sull’uso delle risorse europee e sull’innovazione digitale per rafforzare l’efficacia delle politiche sociali.

Rafforzare la capacità amministrativa nella gestione delle politiche sociali e dei fondi europei. Con questo intento ha preso ufficialmente il via il Piano di Formazione Specialistica, promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 e rivolto al.🔗 Leggi su Baritoday.it

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