PlayStation Plus aumenta ancora | Sony alza i prezzi degli abbonamenti brevi

Sony ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per gli abbonamenti di PlayStation Plus, concentrandosi principalmente sulle formule di durata più breve. La modifica riguarda le tariffe applicate ai piani mensili e trimestrali, con un incremento che entrerà in vigore nelle prossime settimane. La società ha comunicato che questa decisione riguarda tutte le regioni interessate, senza indicare differenze di prezzo tra i diversi mercati. La variazione si aggiunge ai precedenti aumenti già annunciati negli ultimi mesi.

Sony Interactive Entertainment ha deciso di aumentare nuovamente il prezzo di PlayStation Plus, intervenendo in particolare sugli abbonamenti di durata più breve. La modifica riguarda le formule da uno e tre mesi, cioè quelle più utilizzate da chi non vuole vincolarsi per un anno intero o da chi attiva il servizio solo in determinati periodi. Si tratta di una scelta importante, perché PlayStation Plus non è più un semplice servizio aggiuntivo, ma una parte ormai centrale dell’esperienza su PlayStation 5 e PlayStation 4. Per molti giocatori, infatti, l’abbonamento è necessario per giocare in rete, riscattare i titoli mensili, accedere agli sconti dedicati e sfruttare alcune funzioni legate all’ecosistema digitale della console. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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PlayStation 5 AUMENTA ANCORA di prezzo

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