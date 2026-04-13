YouTube alza i prezzi degli abbonamenti | negli Stati Uniti aumentano di due dollari
Recentemente, YouTube ha comunicato un aumento di due dollari nel prezzo dell’abbonamento Premium negli Stati Uniti. La modifica riguarda gli utenti che sottoscrivono il servizio, influenzando i costi mensili. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di informazione e riguarda solo il mercato statunitense. Al momento, non ci sono dettagli riguardo a eventuali variazioni in altri paesi.
Secondo fonti media, negli ultimi giorni YouTube ha annunciato una serie di aumenti per il suo abbonamento Premium. Quello individuale è passato da 13,99 a 15,99 dollari. Questo è il primo aumento registrato dal 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it
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