YouTube alza i prezzi degli abbonamenti | negli Stati Uniti aumentano di due dollari

Recentemente, YouTube ha comunicato un aumento di due dollari nel prezzo dell’abbonamento Premium negli Stati Uniti. La modifica riguarda gli utenti che sottoscrivono il servizio, influenzando i costi mensili. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di informazione e riguarda solo il mercato statunitense. Al momento, non ci sono dettagli riguardo a eventuali variazioni in altri paesi.