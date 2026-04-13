YouTube alza i prezzi degli abbonamenti | negli Stati Uniti aumentano di due dollari

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, YouTube ha comunicato un aumento di due dollari nel prezzo dell’abbonamento Premium negli Stati Uniti. La modifica riguarda gli utenti che sottoscrivono il servizio, influenzando i costi mensili. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di informazione e riguarda solo il mercato statunitense. Al momento, non ci sono dettagli riguardo a eventuali variazioni in altri paesi.

Secondo fonti media, negli ultimi giorni YouTube ha annunciato una serie di aumenti per il suo abbonamento Premium. Quello individuale è passato da 13,99 a 15,99 dollari. Questo è il primo aumento registrato dal 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it

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